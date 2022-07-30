حظك اليوم برج الحمل السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتمتع بقدرة كبيرة على الثقة بنفسه، فهو يؤدي أعماله بحماس شديد ويسعى لكي يصل لكل مايريد في حياته، كما أنه يهدف لتخطي كل العقوبات التي تواجهه في حياته بحكم أنه برج ناري فشعور النجاح من أفضل الأحاسيس التي يشعر بها، وتجعله يرضي غروره.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالمزاجية الشديدة فهو حساس بشكل كبير وأي شيء يمكن أن يؤثر به هو كتمان الغضب فهو شديد الشكوى، خاصة إذا تعلق الأمر بالأوجاع الجسدية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتأخذ قرارات صحيحة في العمل مع زملائك حتى تشعر بالسعادة وتحقيق أهدافك لكي تحقق كل طموحاتك في الحياة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل اليوم السبت 30 يوليو 2022.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وأوضحت خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن مولود برج الحمل يستطيع أن يصنع مستقبله ويحسن من مواقفه مع أحبائه وأصدقائه لكي يشعر بالسعادة في الإطار السعيد الذي يشعر به، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم السبت 30 يوليو.

وأوضحت خبيرة الفلك، عبير فؤاد، حظك اليوم لبرج الحوت أيضا، قائلة إن القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة وعليك أن تنتبه لحقوقك، حتى تحقق نجاح على الصعيد المهني في كل شيء.