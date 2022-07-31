سهولة مرورية بعد حادث الإسكندرية الطريق الدولي

شهد الطريق الدولي في شرق الإسكندرية سهولة مرورية بعد وقوع حادث، أمس الأول الجمعة، تُوفي على أثره 5 أشخاص وأصيب 7 آخرين، حيث تصادم مقطورة محملة بالرمال مع 5 سيارات في الإتجاه المعاكس.

إصابة 5 أشخاص في حادث الإسكندرية الطريق الدولي

ويستمر 5 مصابين في تلقي العلاج جراء حادث الإسكندرية الطريق الدولي حيث يوجد 3 مصابين في مستشفى الأميرية الجامعي و 2 آخرين في مستشفى طوسون، بحسب مصدر بمديرية صحة الإسكندرية لـ«الوطن»، وتم إسعاف شخصين دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

دفن ضحايا حادث الإسكندرية الطريق الدولي

وصرحت نيابة ثالث المنتزه بدفن جثث الضحايا مُتعجلة تحريات المباحث حول واقعة حادث الإسكندرية الطريق الدولي بالتزامن مع بدء التحقيقات وسؤال المصابين.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بوقوع حادث مروري عند مدخل الطريق الدولي.

انفجار المقطورة وراء حادث الإسكندرية الطريق الدولي

وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلي مكان حادث الإسكندرية الطريق الدولي وتم نقل المصابين الخمس إلى المستشفيات المذكورة، وتبين بالفحص المروري أن أثناء سير المقطورة انفجرت إحدى عجلاتها ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها للاتجاه المعاكس واصطدامها بـ5 سيارات، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص في الحال، فيما تم نقل 7 آخرين بعضهم في حالة خطرة لتلقي العلاج اللازم.