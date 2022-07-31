أخبار المنيا خلال 24 ساعة: انتشال غرقى وإصابة 6 أشخاص وإزالة تعديات

انتشل الأهالي جثمان ربة منزل وشاب غرقا في البحر اليوسفي ونهر النيل بأبوقرقاص، وأوقفت الوحدات المحلية تعديات وبناء مخالف بمركزي سمالوط ومطاي، كما أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

انتشال جثمان ربة منزل وشاب من النيل والبحر اليوسفي

انتشل أهالي قرية الشيخ تمي في مركز أبوقرقاص جثة شاب غرق في المجري المائي بنهر النيل أثناء الاستحمام أمام المرسي هربا من حرارة الطقس، وتم إيداع جثته بمشرحة المستشفى وتبين أنه مقيم بقرية إتليدم.

وفي قرية كفر لبس التابعة لنفس المركز، سقطت ربة منزل بالبحر اليوسفي أثناء تواجدها علي الضفة لغسيل الأواني المنزلية حيث اختل توازنها وسقطت بالمجري المائي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

التحفظ على تشوينات مواد بناء بسمالوط ومطاي

وفي مركز سمالوط رصدت الوحدة المحلية تشوينات مواد بناء وشدة خشبية بقرية بني خالد بشرق النيل، وبالفحص تبين إنها حالة بناء دون الحصول علي الترخيص من الجهات المختصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مركز مطاي، تم إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف وتقرر التحفظ علي أدوات البناء لحين إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بجنوب مركز ملوي، كما أصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارور بطريق مصر أسوان الزراعي في جنوب مدينة المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.