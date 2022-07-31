انتشال جثث 3 فتيات غرقن بنيل المنيا في ظروف غامضة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، مساء أمس السبت، جثث 3 فتيات جميعهن أطفال بينهن شقيقتان، غرقن جميعا في نهر النيل أمام إحدى قرى مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة الظروف والملابسات.

انتشال جثث 3 فتيات من نهر النيل بمغاغة

وكان اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثث 3 فتيات، من المجري المائي لنهر النيل في زمام قرية الصعايدة التابعة لدائرة المركز، وذلك في ظروف غامضة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة أن الغريقات هن: «إسراء-ن» 17 عاما، وشقيقتها «مريم» 15 عاما، وهاجر «س» 11 عاما، وجميعهن يقمن في قرية الصعايدة بمغاغة.

إيداع الجثث الـ3 بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إيداع الجثث الثلاثة بمشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الغرق وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكان أهالي قرية الشيخ تمي التابعة لمركز أبو قرقاص، انتشلوا ظهر أمس السبت، جثة شاب يدعى «محمد-ع» 20 عاما، مقيم بقرية أتليدم، غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام أمام مرسي نهري هربا من حرارة الجو.

وعقب مرور ساعات انتشال الأهالي في نفس المركز، جثة سيدة من داخل المجري المائي للبحر اليوسفي أمام قرية كفر لبس وذلك في ظروف غامضة، ورجحت التحريات الأولية أن ربة منزل سقطت في المياه لاختلال توازنها أثناء غسيل الأواني المنزلية، وتباشر النيابة التحقيق.