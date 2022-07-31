«طب بيطري» المنيا يتكفل بعلاج حصان جريح ألقاه صاحبه في الشارع قبل شهر

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة المنيا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، استجابتها لحملة إنسانية واستغاثة من بعض المواطنين، لإنقاذ حصان مصابا بكسر فوق الحافر في قدمه اليسرى الأمامية، حيث تخلص منه صاحبه بإلقائه على الطريق الدائري بجوار سور جامعة المنيا قبل نحو شهر، وبسبب أشعة الشمس الحارقة وعدم تناوله الطعام، أصيب الحصان بإعياء وكاد يفقد حياته لولا تدخل بعض المارة الذين كانوا يحضرون له الماء والطعام.

نقل الحصان لكلية الطب البيطري بالجامعة

وكانت لجنة من مديرية الطب البيطري ضمت الدكتور محمد عثمان، مدير المديرية، وعدد من المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أحضروا لودر وسيارة لنقل الحصان إلى كلية الطب البيطري بالجامعة لرعايته، حيث وجه الدكتور معتز أحمد محمد، عميد الكلية، بتقديم كافة التدخلات والمساعدات الطبية البيطرية والإسعافات المطلوبة لإنقاذ الحصان، ويتلقى الرعاية وكافة العلاجات اللازمة حاليا، حتى يتماثل للشفاء.

توفير أدوية بيطرية لعلاج الحصان

وقال الدكتور صفوت علي محمد، وكيل كلية الطب البيطري بجامعة المنيا، إنه تم توفير الأدوية اللازمة لعلاج الحصان، والتنبيه على عمال الخدمات المعاونة بضرورة العناية والاهتمام به، وتقديم الطعام والشراب والنظافة والبيئة الصحية الجيدة لتساعده على سرعة الشفاء.

وكان الدكتور محسن الشوربجي، أحد أبناء مدينة المنيا، قد أطلق حملة إنسانية على إحدى صفحات «فيس بوك»، قبل عدة أيام، يطالب فيها بتدخل مسؤولي الطب البيطري لإنقاذ الحصان الذي تركه صاحبه في منطقة نائية بجوار أكوام القمامة مصابا بكسر فوق الحافر، ويواجه الجوع والعطش، دون رعاية، وقد تعاطف عدد كبير من الأهالي معه، مطالبين بسرعة إنقاذ الحصان.