تأخر حركة قطارات الخط الثاني للمترو بسبب عطل فني مفاجئ

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عبر الإذاعة الداخلية، عن تأخر حركة القطارات بالخط الثاني في محطة السادات، لوجود عطل فني مفاجئ، موضحة أنه جارٍ العمل على إصلاح العطل، وعودة حركة سير القطارات إلى طبيعتها.

وقالت شركة مترو الأنفاق، إنّها دفعت بفرق الصيانة والطوارئ على أرصفة جميع المحطات في الخطوط الثلاثة؛ لمواجهة الأعطال الفنية المفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تأخر حركة سير القطارات، منوهة بأنّ جميع القطارات تخضع لأعمال الصيانة بشكل دوري؛ للحد من الأعطال.

عطل فني بالخط الثاني للمترو

وأضافت شركة مترو الأنفاق، أنّه جارٍ التعامل الفوري مع العطل الفني بالخط الثاني للمترو، لعدم تأخر حركة سير القطارات، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على كل الخطوط تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفةٍ مستمرة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وأوضحت أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.