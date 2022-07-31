مصاريف كليات الهندسة الخاصة في مصر 2022- 2023.. استمرار تلقي رغبات الطلاب

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات والأقاليم أعمال تنسيق القبول 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، والمقرر أنَّ تبدأ أعماله بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية، إذ تواصل الجامعات حالياً استقبال رغبات طلاب الشهادات المعادلة بمختلف الكليات وفقاً للحدود الدنيا، التي أقرّها الأعلى للجامعات، ويبحث المئات من الطلاب عن مصاريف كليات الهندسة الخاصة في مصر 2022- 2023 مع قرب أعمال تنسيق الجامعات 2022.

أسعار كليات الهندسة الخاصة في مصر 2022- 2023

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف كليات الهندسة الخاصة في مصر 2022- 2023 المعلنة عبر المواقع الرسمية للجامعات، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

** مصاريف كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 55 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر: 60 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 46 ألف جنيه + 2500 جنيه نظير تدريب صيفي للطلاب.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

** مصاريف كلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 35 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة جامعة «حورس»: 39 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة الجامعة الروسية: 60 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: 80 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة الجامعة المصرية الصينية: 56 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا جامعة بدر: 70 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة جامعة سيناء: 69 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة جامعة «سفنكس»: 30 ألف جنيه.

** مصاريف كلية الهندسة جامعة النهضة: 34 ألف جنيه للفصل الدراسي.