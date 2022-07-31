مصرع طالب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة في ترعة جنوب الأقصر

لقي طالب في الفرقة الرابعة بكلية الشرطة مصرعه، وأصيب زميله بنفس الكلية، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارتهما بعد اصطدامها بعمود إنارة، في ترعة أمام قرية الدير بإسنا جنوب الأقصر، فيما تجري عمليات البحث لانتشال جثمان الغريق.

حزن واسع في قرية الطالبين

واتشحت قرية أصفون المطاعنة بإسنا جنوب المحافظة، بالسواد حزنا على وفاة «محمود عاصم»، 21 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بأكاديمية الشرطة، وكان من المقرر أن يتخرج بعد عدة أيام من الأكاديمية، فيما أصيب زميله «عبدالله حسام بسطاوي»، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، مقيم بشارع الإسطبل بإسنا، والذي كان يستقل معه السيارة وتم نقله لمستشفى إسنا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.