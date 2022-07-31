إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بمنطقة الصف في الجيزة

أُصيب شخصين إثر انقلاب سيارة في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث، كما انتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة لتسيير الحركة وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

بلاغ

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الجيزة، يفيد بانقلاب سيارة بمنطقة الصف، وانتقل رجال الشرطة والمرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما.

الأوناش المرورية

وجرى الاستعانة بالأوناش المرورية وحمل السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على قائد السيارة.