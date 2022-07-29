إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام منطقة رأس الحكمة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأوليه لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث رأس الحكمة

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الجمعة، أربعة مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي وهم «هنا توبة»، 13 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و«رغدة محمد حسين»، 12 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة وخدوش في الجسم، و«نادية حسين محمد»، 56 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«رجوي محمد حسين»، 16 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة وسحجات في عدة مناطق بالجسم.

14 مصابا في حادث سير

وفي واقعة أخرى، أصيب 14 شخصا بإصابات مختلفة في الساحل الشمالي، وجميعم من محافظة الغربية، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أمام قرية سياحية، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين التخصصي، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ.

وانتقلت على الفور مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الساحلي لموقع الحادث، وجاري الفحص لموقع الحادثين للتعرف على أسباب وقوعهما، والكشف عن ملابساتهما ورفع تقرير لجهات التحقيق.