مصرع شخص على يد شقيقه بسبب خلافات مالية بطنطا.. «طعنه في صدره»

شهد شارع الحلو بمدينة طنطا، واقعة مؤسفة إثر قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلافات مالية بعد مشادات كلامية بينهما، أسفرت عن قيام المتهم بطعن شقيقه بسكين وإصابته بجرح طعني في الصدر.

ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، محضرا بالواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص على يد شقيقه الأصغر، بطعنة نافذة في الصدر، بعد مشادة كلامية بينهما.

خلافات مالية بين الشقيقين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص يدعى «أشرف. س» 44 عاما، بعد أن قام شقيقه الأصغر ويدعى «ت. س» 36 عاما، بتسديد طعنة نافذة له في الصدر بسلاح أبيض «سكين» بسبب خلافات مالية بينهما، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم ضبط المتهم والسكين المستخدم.