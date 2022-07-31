كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف.. نظام الدراسة والأقسام العلمية

كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف من الكليات المرموقة التي تسعى لأن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة على الصعيدين المحلي والدولي في كل مجالات التخصص، ومصدرا للإبداع وفق معايير الجودة العالمية، لتقوم بدروها في إعداد خريج وباحث متميز قادر على تنمية مهارته الإبداعية والتكنولوجية، وتقديم خدمات واستشارات فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال البرامج التعليمية المختلفة.

اقسام كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف

وتضم كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف عددا من الأقسام المتخصصة في عدة مجالات، ونظام الدراسة بها 4 سنوات، وتمنح درجة البكالوريوس.

وأقسام الكلية هي:

1- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

2- قسم التصميم الصناعي

3- قسم التصميم الداخلي والأثاث.

4- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

أهداف كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف

تتميز الخطة الاستراتيجية لكلية الفنون التطبيقية في جامعة بني سويف بمجموعة من الاهداف التي تغطي معايير الجودة والاعتماد في المجالات الأكاديمية، والهيكل الإداري، وفعالية الإنفاق المالي من خلال:

1- تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم والتعلم بما يحقق الجودة والاعتماد.

2- التطوير والتقييم المستمر للبرامج التعليمية وبرامج الدراسات العليا بالكلية لمسايرة التطور العلمي في التخصصات المختلفة، لتلبية احتياجات سوق العمل من خريج متميز قادر على المنافسة.

3- توفير منظومة متكاملة للبحث العملي، بما يساعد على التنمية الاقتصادية للمجتمع.

4- تنمية الموارد البشرية بما يحفز قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة.

5- تعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة، بما يسهم في دعم وتحقيق رؤية ورساله وأهداف الكلية الاستراتيجية .

6- تنمية الموارد الذاتية للكلية لتدعيم العملية التعليمية والبحثية.

7- توفير وسائل تعلیمیة متطورة للنهوض الدائم بمستوى الخریج القادر على المنافسة الدائمة في سوق العمل وتلبیة احتیاجات المستفیدین علمیا ومعرفیا وسلوكیا.

8- دعم تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات البحث العلمي والتبادل الطلابي والتدریب العملى في كافة مجالات التخصص.

9- تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس والإداریین وتحفيز التنافسیة محلیاً وإقليمياً.

10- تطویر الخدمات البحثیة والاستشاریة، وانٕشاء قواعد بحثیة متطورة قادرة على ملاحقة التطور السریع في مجالات التخصص المختلفة.

خطوات التسجيل لاختبار القدرات بجامعة بني سويف

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على صفحة التسجيل.

- حجز اختبارات القدرات.

- الحجز باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ستظهر بيانات الطالب.

- يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به.

- تظهر أمام الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة.

- يختار الطالب نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل.