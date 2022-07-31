«حياة كريمة» ببني سويف: 500 مليون جنيه تكلفة تقديرية لأكبر محطة معالجة مياه

قال الدكتور محمد جبر، منسق مبادرة «حياة كريمة» ببني سويف، إنّ عددا كبيرا من المشروعات انتهت، وبخاصة مشروعات الأبنية التعليمية المتمثلة في المدارس سواء تأهيل أو تجديد، مثل مجمع الرياض الذي كان به 33 فصلا ومدرسة ثانوي وفني، وكل هذه المدارس افتتحت ودخلت حيز الدراسة في الترمين الماضيين، وهناك مدارس تم الانتهاء منها ستدخل ضمن منظومة «حياة كريمة» في الترم المقبل.

مشروعات ضخمة في المحافظة

وأضاف جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد مقدم برنامج المبادرة على قناة إكسترا نيوز: «لدينا ملف كبير جدا وهو تبطين الترع ومشروعات ضخمة تتمثل في 150 كم تم تسليمها بالفعل ومجمعات خدمية تقدر بنحو 9 مجمعات في 12 وحدة محلية تم الانتهاء منها، أي يتبقى 3 مجمعات».

تفاصيل الإنجاز في مشروعات المبادرة بالمحافظة

وأكد الدكتور محمد جبر منسق حياة كريمة ببني سويف: «لدينا الكثير من المشروعات، وصلنا فيها بنسب تنفيذ تتراوح بين 70% إلى 80%، ولدينا مشروعات تتراوح نسب تنفيذها بين 40% و50%، وبخاصة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وسننتهي منها بنسبة 100% في شهر ديسمبر، وسيكون لدينا أكبر محطة معالجة مياه على مستوى الجمهورية، حيث جرى بناؤها على 35 فدانا بتكلفة تقديرية بنحو 500 مليون جنيه وسننتهي في شهر ديسمبر المقبل».

وتابع منسق حياة كريمة ببني سويف: «لدينا مشروعات مثل المجمعات الزراعية التي تشتمل على الجمعية الزراعية ووحدة طب بيطري انتهت بنسبة 100% ومشروعات الصرف الصحي حيث تتعدى محطات المعالجة 75%، ومشروعات كثيرة بلغت 80% مثل مراكز الشباب والوحدات الصحية».