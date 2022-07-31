«حياة كريمة» تكشف عن إنجازاتها بقرى 3 محافظات: مدارس وتموين وغاز

تستكمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشروعاتها بكافة القرى المدردة ضمن المبادرة بجميع أنحاء الجمهورية، محققة إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتأمين الحياة الكريمة له.

الانتهاء من أعمال مجمع الخدمات الحكومية ومدرسة بالحسينية

ففي محافظة الشرقية يشهد مركز الحسينية، تواصل مؤسسة حياة كريمة أعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، مدرسة الخليفة المأمون، والتي تم الانتهاء منهم بالكامل، مشيرة إلى أن المبادرة انتهت من منتصف مشروع توصيل الغاز الطبيعي للبيوت.

رفع كفاءة 8 مدارس ضمن أعمال حياة كريمة بقرية الشوبك الشرقي

وفي محافظة الجيزة، وتحديدا في قرية الشوبك الشرقي، واصلت حياة كريمة أعمال تنفيذ مركز الشباب والذي تم الانتهاء منه وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات التي تم إنجازها بنسبة 100%، إذ أعلنت المبادرة الانتهاء من أعمال مشروعات «مجمع الخدمات الزراعية، مجمع الخدمات الحكومية، موقف سيارات، مركز شباب، تبطين ترع القرية، و رفع كفاءة 8 مدارس بالقرية» بنسبة 100%، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز محطة رفع الصرف الصحي، وصل لـ70%، بينما بلغت نسبة إتمام وحدة طب الأسرة 75%، ووصلت نسبة إتمام مجمع الخدمات الطبية 85%.

مكتب بريد وتموين وشهر عقاري بسوهاج ضمن حياة كريمة

وفي محافظة سوهاج، انتهت المؤسسة من مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بمركز جرجا، بنسبة 100%، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من 3 طوابق، الطابق الأرضي يشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والدور الأول يضم سجل مدني، وشهر عقاري، بالإضافة إلى مكتب تموين، ومكتب بريد، أما الدور الثالث موجود فيضم وحدة محلية، مجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي.

مواصلة العمل في محافظات الجمهورية

وأكدت مؤسسة حياة كريمة على أنّ وتيرة العمل ما زالت مستمرة في مشروعات المبادرة كافة، المنتشرة بشتى محافظات الجمهورية، من أجل مواصلة خطة البناء والتنمية الشاملة، مسلطة الضوء على العديد من الإنجازات التي أتمتها بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أجل الارتقاء بحياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في القطاعات كافة.