«حياة كريمة» بأسوان عن دعم عامل يومية بسبب ظروفه الصحية: الإنسان هدفنا الأول

قال الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان، إنّ المبادرة لا تستهدف المنشآت فقط، لكن ما يهمها في المقام الأول هو الإنسان، مشيرًا إلى أن مواطنا مصريا يدعى الحاج فراج حصل على دعم المؤسسة، بسبب تعرضه لظروف صحية أثرت بالسلب على الوضع الاقتصادي للأسرة، ونتيجة لهذه الظروف وفرت المؤسسة مصدر رزق يليق به.

تفاصيل دعم الحاج فراج

وأضاف صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد مقدم برنامج المبادرة على قناة اكسترا نيوز: «تم توفير تروسيكل له حتى يكون عونا له وأسرته، وهو أحد النماذج التي تم توفير وإتاحة المساعدة لها، وهناك عدد من التدخلات في الأسبوع الحالي بأسوان، ولم تكن حالة فراج الأولى من نوعها».

وتابع منسق حياة كريمة بأسوان: «الحاج فراج أحد أبناء منطقة السد العالي، وهي ليست من ضمن القرى التي تنفذ مشروعات حياة كريمة فيها، ولكننا نساعد كل الحالات في محافظات الجمهورية إذا ما وُجد الذي يستدعي التدخل».

تدخلات إنسانية كثيرة للمبادرة الرئاسية

وتابع الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان: «تدخلنا في 4 أسر بكوم أمبو وحالة في غرب أسوان لتوفير مواشي لها نفقت بسبب حريق، وتدخلنا في ملف عروس وجهزناها بشكل كامل، وغيرها من التدخلات».

وأوضح: «المنسقين الميدانيين يكونوا من أهل المناطق لرصد المشكلات والشكاوى، وبالتالي فإن وجودنا في القرى المختلفة والمناطق المختلفة يسهل علينا كثيرا للتعرف على الحالات المشابهة، ويتم عمل بحث ميداني للتأكد من استحقاق الحالة اقتصاديا والتدخل الفوري حال وجود استحقاق للحالة».