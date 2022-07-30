الكشف على 935 مواطنا في قافلتين بالغربية والفيوم ضمن «حياة كريمة»

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية و«أوركيديا» للصناعات الدوائية وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي في تنظيم قافلتين طبيتين موسعتين في قرية طرينه بمركز المحلة الكبرى بالغربية، وقصر رشوان بمركز طامية بالفيوم، وذلك ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»، أن القافلتين حضرهما عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظتي الغربية والفيوم، وتم تقديم جميع الخدمات بالمجان تمامًا مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استمرار تقديم خدمات العمليات الجراحية

وأوضح «عبدالفتاح» أن تنظيم القافلتين جاء في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة في الغربية والفيوم، مشيرًا إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها بالمجان تمامًا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات في «صناع الخير»، أن قافلة «عنيك في عنينا» بقرية طرينه بالمحلة وقعت الكشف الطبي على 450 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لـ192مواطنًا وتشخيص احتياج 81 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا، كما شخصت القافلة احتياج 207 مواطنين لنظارات طبية على أن يجري تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.

وأشار «عبدالجليل» إلى أن قافلة عنيك في عنينا بقرية قصر رشوان بطامية بالفيوم وقعت الكشف على 503 مواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لـ205 مواطنين وتشخيص احتياج 103 مواطنين لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا، كما شخصت القافلة احتياج 185 مواطنًا لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.