مستشار «التعليم العالي»: نعمل على الانتهاء من تجهيزات الجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات الجامعات التكنولوجية الجديدة، المقرر افتتاحها مطلع سبتمبر المقبل، مع بداية العام الدراسى الجديد، وأن الجامعات نقلة كبيرة للتعليم الفنى فى مصر، إذ إنها تمنح الفرصة لطلاب الشهادات الفنية لاستكمال دراستهم بالمراحل الجامعية أسوة بغيرهم من حملة الشهادات. وأضاف «الحيوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن قيمة المصروفات الدراسية لن يتم تحريكها، وأن أول شرط للالتحاق هو اجتياز اختبارات القدرات، بجانب تحقيق الحد الأدنى من المجموع الذى يحدده مكتب تنسيق الجامعات.

أحمد الحيوي: اجتياز القدرات شرط أساسي للالتحاق.. ولا تحريك للمصروفات.. والطلاب لديهم فرصة للحصول على وظيفة مناسبة لتخصصهم

ما استعدادات الجامعات التكنولوجية للعام الدراسى الجديد؟

- هناك جامعات تكنولوجية قائمة وموجودة بالفعل وتعمل منذ سنوات وهى «القاهرة الجديدة والدلتا وبنى سويف»، وهذه أنهت استعداداتها للعام الجديد، وبرامجها قائمة، وبالنسبة للجديدة سيتم تدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة، كبرامج الصناعات الغذائية، وبرامج صناعات الجرارات الزراعية، بجانب برامج العلوم الصحية، وتهدف لتخريج مساعد تمريض ومساعد صيدلى ومساعد فنى أسنان، وكذلك برامج خدمات السياحة والسفر، وخدمات الفندقة، وتشغيل شبكات الكهرباء، وتكنولوجيا بناء السفن، والصناعات الخشبية، بجانب العديد من البرامج التى تخدم جميع أطياف المجتمع ومتطلبات السوق، وتمنح المساحة لطلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية.

بالنسبة لبرامج طلاب الثانوية العامة هل هى مرتبطة بالشعبة العلمية فقط؟

- البرامج المتاحة لهم مرتبطة بطلاب علمى علوم فقط، لارتباطها بتخصصاتهم العلمية فيما يتعلق ببرامج العلوم الصحية. وجميع البرامج الدراسية التى جرى تدشينها تحتاجها السوق المصرية والسوق الدولية، وبناء عليه تم تدشينها وإتاحتها أمام الطلاب.

ماذا عن آلية قبول الطلاب بالجامعات التكنولوجية الجديدة؟

- يتم قبول الطلاب وفقاً للحدود الدنيا التى يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية سواء لطلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية، مع ضرورة أن يكون الطالب المتقدم قد اجتاز جميع اختبارات القدرات 2022، كما أنه يجب على الطلاب ضرورة استكمال جميع متطلبات التقدم.

الجامعات الجديدة بالقرب من المناطق الصناعية.. وهي نقلة كبيرة للتعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل

كيف تم اختيار مواقع الجامعات التكنولوجية الجديدة؟

- الاستراتيجية التى جرى تخطيط الجامعات ومواقعها بناء عليها تمت وفقاً لدراسات علمية، من حيث بناء الجامعات فى مواقع متميزة جداً وبالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، وأى طالب يلتحق بأى جامعة سيجدها بالقرب من منطقة صناعية حال سعيه للحصول على وظيفة مناسبة لتخصصه ومهاراته.

متى تبدأ الدراسة بالجامعات التكنولوجية الجديدة؟

- فى سبتمبر سيتم افتتاح الجامعات بنفس موعد بدء الدراسة الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ماذا عن المصروفات الدراسية للعام الجديد للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة؟

- لا تزال قيمة المصروفات الدراسية الجديدة كما هى دون تغيير للجامعات القائمة والجديدة المقرر افتتاحها، وهى 10000 جنيه لطلاب الفرقتين الأولى والثانية و12000 لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، ولم يتم اتخاذ أى قرار بزيادتها حالياً أو مستقبلاً.

ماذا عن القوة التشغيلية للجامعات التكنولوجية؟

- بدأنا التجهيز لها منذ فترة، وانتهينا من تعيين رؤساء الجامعات التكنولوجية، ومن إعداد الجهاز الإدارى لـ3 جامعات الأسبوع الماضى، والأسبوع الجارى سننتهى من باقى الجامعات، وعلى بداية الدراسة سننتهى من كل شىء سواء ما يتعلق بالجهاز الأكاديمى أو الإدارى، وبالنسبة لتجهيزات الجامعات والفرش، نعمل على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات بما يتماشى مع أحدث المواصفات العالمية.

طلاب الشهادات الفنية

يجب على طلاب الشهادات الفنية المختلفة أن يفخروا بوجود الجامعات التكنولوجية الجديدة، وباهتمام الدولة بهم وبتخصصاتهم، خاصة أنه أصبح لهم نفس الحقوق والمزايا للطلاب الآخرين بمختلف الشهادات فى أن تكون لهم جامعات متخصصة تناسب قدراتهم ومواهبهم ودراستهم، وأصبحت لديهم فرصة فى أن يكونوا متميزين ومؤهلين لسوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.