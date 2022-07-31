كل ما تريد معرفته عن اختبارات قدرات كلية تربية رياضية.. على مدار يومين

يستمر طلاب الثانوية العامة في تسجيل اختبارات القدرات إلى يوم 6 أغسطس المقبل، للتأهيل للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارت القدرات، ومن بينها كليات الفنون، والإعلام والتربية الرياضية.

اختبارات القدرات 2022 في كلية التربية الرياضية

وقال الدكتور عماد الغرباوي، عميد كلية التربية الرياضية بنين: «امتحان القدرات في كليات التربية الرياضية على مدار يومين، اليوم الأول مخصص لأداء الامتحان النظري، وزمن الاختبار ساعة».

وأوضح «الغرباوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، يتضمن اختبار اليوم الأول أسئلة نظرية تتطلب من الطالب أن يكون مُلما بالمعلومات العامة وكذلك المتصلة بالرياضة والفرق الرياضية وتشكيلات الفرق وقوانين الألعاب الرياضية والمسابقات الرياضية، وتاريخ الرياضة والعلوم الأخرى، ومجمل الأسئلة 45 سؤالا «صح وخطأ».

وأضاف «الغرباوي» عند اجتياز اليوم الأول بنجاح، والطالب يعرف نتيجته في عقب الامتحان، يدخل الطالب امتحان آخر في اليوم الثاني، يتضمن 6 اختبارات لياقة واختبار قوام والطول والوزن، موضحا، الاختبار يتضمن الكشف الطبي، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية بنين تشترط ألا يقل طول البنين عن 165 سم، وطول البنات عن 155 سم.

وناشد عميد الكلية الطلاب بالالتزام بتعليمات الاختبارات والمحافظة على مظهره الشخصي وكذلك النظافة الشخصية، والاهتمام بالشكل العام ويتم التقييم من خلال درجات معينة.

الأوراق المطلوبة لاختبارت القدرات التربية الرياضية:

ينبغى على الطلاب أثناء التقدم لاختبار قدرات التربية الرياضية، التقدم شخصيا إلى لجان امتحان القدرات ومعه:

1- الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم إليها.

2- 6 صور شخصية مقاس 6*4 سم.

3- أصل رقم الجلوس.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

شروط النجاح في اختبارات القدرات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

في سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي إرشادات عامة لأداء الاختبارات القدرات، أهمها ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا والحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة، ومنوهة عن عدم السماح لأولياء الأمور بدخول الكليات التي يجري بها اختبارات القدرات، ويمنع منعاً باتاً تصوير أي جزء من الاختبار، وعند مخالفة التعليمات يعتبر الطالب غير لائق في الاختبارات.