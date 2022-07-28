نصائح مهمة للطلاب قبل خوض اختبارات القدرات للكليات 2022

دعا الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة بجامعة حلوان، الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات في كليات الفنون إلى التسلح بالمعرفة والقراءة، وممارسة الفنون من كل قلوبهم.

وقدم «رضا» عددا من النصائح للطلاب قبل خوض امتحان القدرات، قائلا: «في البداية لابد أن يكون الطالب فنانا أو محبا للفن، ولديه استعداد لممارسة الفنون»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الطلاب يشتركون في امتحان القدرات و«الطالب عمره ما رسم قبل كده، وهو ما يعرضه للإحباط، إذ ليس من المنطقي أن تكون المرة الأولى للرسم عند دخوله امتحان القدرات».

امتحان القدرات 2022

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لابد أيضا أن يكون الطالب مثقفا لاجتياز امتحان القدرات، لأنه يتضمن جزءا نظريا يشمل 45 سؤالا، ومدة حل أسئلة النظري ساعة واحدة، وإجاباته بـ صح أو خطأ أو اختيار من متعدد.

وأوضح: «أسئلة امتحانات القدرات في موضوعات عامة؛ معلومات متخصصة في الفن، والرياضيات والنسبة والتناسب وأسماء البلاد والأنهار والرياضة والسينما والمسرح والآثار ومشروعات الدولة ومختلف المجالات»، مؤكدا أن أي طالب يتابع الحياة اليومية والتليفزيون والإنترنت والصحف يمكنه حل هذه الأسئلة بسهولة، لكنه لو كان بعيدا عن مصادر المعرفة والمجتمع فلن يتمكن من الإجابة عنها.

زمن امتحان القدرات 2022

وتابع: «باقي امتحان القدرات رسم مدته ساعتان ونصف وهو الرسم التعبيري والتصميم الابتكاري، والرسم التعبيري عبارة عن رسم موضوع يتضمن منظرا من الشارع أو النادي أو مباراة أو نزهة، ولابد أن يتضمن أشخاصا إضافة إلى باقي الموضوع ويتطلب منه الرسم بالقلم الرصاص».

والتصميم الابتكاري عبارة عن ملصق أو شعار لإحدى المؤسسات أو المؤتمرات وننصح الطلاب باستخدام الألوان الفولوماستر أو الألوان الخشبية، لأنها لا تحتاج وقتا طويلا لكي تجف مثل باقي أنواع الخامات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت موعد التسجيل في اختبارات القدرات للطلاب، موضحة أنه يستمر فتح باب التسجيل عبر الموقع الخاص بالتنسيق من الاثنين الماضي وحتى السبت الموافق 6 أغسطس المقبل.