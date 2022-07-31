وحدة صحية جنب البيت.. «حياة كريمة» تنهي معاناة أهالي الغربانيات

منذ أكثر من 30 عاما، عانى أهالي قرية الغربانيات التابعة لمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من عدم وجود وحدة صحية بقريتهم تقدم لهم خدمة طبية جيدة، حتى بدأت مبادرة حياة كريمة، في تأسيس وحدة صحية تضم تخصصات طبية متنوعة.

معاناة كبار السن

في السابق، واجه الأهالي من كبار السن والسيدات خاصة، متاعب كثيرة بسبب بعد المسافة عن الوحدة الصحية الأم بالمركز لتلقي العلاج، وهو ماكان يعرض الحالات الطارئة إلى الخطر.

خميس عبدالله، أحد أهالي القرية ذات الطبيعة الصحراوية، بدأ حديثه لـ«الوطن» بسرد المعاناة السابقة، بأنّ كبار السن والأطفال الرضع كانوا يضطرون لقطع مسافات بعيدة مع ذويهم لتلقي العلاج اللازم ،ما يضاعف متاعبهم، بحسب قوله.

غياب التخصصات الطبية الدقيقة

ينتهي العمل في أي «مستوصف طبي» قريب من القرية في الثانية عشرة ظهرا، بحسب رواية «خميس»، «الصبح بس ممكن يكون في مستوصف قريب شغال ومن وقت الضهر كل الدكاترة والممرضين بيمشوا ولو حد تعب بعد الوقت ده ممكن منلحقوش»، نظرا لاضطرارهم قطع مسافة تقدر بنحو 20 كيلو مترا للوصول إلى المركز لتلقي العلاج.

«في تخصصات مهمة مكناش بنلاقيها عندنا حتى في المستوصف»، بتلك الكلمات بدأ الحاج علي محمود، أحد أبناء القرية من كبار السن، حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى احتياج القرية لتخصصات مختلفة مهمة كالقلب والمخ وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وبحسب روايته، الوحدة الصحية الجديدة ستنقذ أرواح المرضى، «الوحدة الصحية الجديدة من مبادرة حياة كريمة لما تشتغل هنقدر ننقذ الناس مش هنتبهدل في المواصلات عشان نعالجهم».

الوحدة تعمل بنظام التأمين الصحي

الوحدة الصحية المقرر عملها بنظام التأمين الصحي الشامل، تضم تخصصات طبية مختلفة كالعيون والباطنة والأطفال لتقضي على معاناة أهالي القرية الذين يتابعون العمل في المشروع بفرحة كبيرة مع اقتراب تحقيق الحلم الذي طال انتظاره.