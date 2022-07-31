كليات الحاسبات والمعلومات في مصر 2022-2023.. تعرف عليها

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة لتنسيق القبول 2022-2023، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن تبدأ أعمال أولى مراحل التنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بـ 72 ساعة، وفي السياق ذاته يبحث العديد من الطلاب من الشعبة العلمية علوم ورياضة عن كليات الحاسبات والمعلومات في مصر 2022-2023، بالتزامن مع فتح باب تسجيل رغبات اختبارات القبول بالجامعات الأهلية.

كليات الحاسبات والمعلومات في مصر 2022-2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، كليات الحاسبات والمعلومات في مصر 2022-2023 بمختلف الجامعات الحكومية، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بني سويف

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفرالشيخ

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها لتنسيق القبول 2022 لمختلف الكليات، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد التام لأعمال التنسيق وتجهيز المعامل والكليات وانتظام أعمال اختبارات القدرات 2022.