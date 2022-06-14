«البتكوين» تسقط لأدنى مستوى لها منذ 18 شهرا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

سقطت عملة «البيتكوين» الرقمية إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهرا عقب بيانات أظهرتها TradingView لتؤكد وصول BTC / USD إلى 20816 دولارًا على Bitstamp، وهو أدنى مستوى له منذ 14 ديسمبر 2020.

ووفقاً لـ«انفستينج» للاستثمارات العالمية اشتدت عمليات بيع عملية البيتكوين الرقمية التي بدأت قبل عطلة نهاية الأسبوع بعد جرس افتتاح وول ستريت في 13 يونيو مع تراجع عملات البيتكوين والعملات البديلة مع الأسهم الأمريكية.

مؤشر S&P 500 أنهى اليوم الثلاثاء منخفضا

وقال «انفستينج» إن مؤشر S&P 500 أنهى اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو الحالي منخفضا بنسبة 3.9% بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.7% قبل التعليقات الرئيسية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته لمكافحة التضخم.

وحذرت شركة Rekt Capital من أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع «SMA» عند 22400 دولار لم يقترن بفائدة كبيرة على حجم التداول مما ترك الباب مفتوحًا لاختبار المستويات المنخفضة بعدما قالت لمتابعي تويتر: «وصلت BTC إلى المتوسط ​​المتحرك لـ 200 أسبوع لكن حجم التدفق ليس قوياً كما هو الحال في قيعان Bear Market السابقة التي تشكلت عند 200 MA». وأظهر مؤشر العقود الآجلة Altcoin القوة الكاملة للتصحيح على العملات الرقمية البديلة انخفض إيثر (ETH) إلى 40% أدنى من أعلى مستوى في الأسبوع السابق ليقترب من 1000 دولار.

تهاوي عملة البيتكوين الرقمية

يأتي تهاوي عملة البيتكوين الرقمية في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 20 عاما ليصل مستويات الـ105 نقاط، مدعوما بتوقعات زيادة كبيرة في معدلات الفائدة، وارتفع مؤشر الدولار من قاع 101.8 نقطة في الأسبوع الماضي إلى المستويات الحالية بزيادة 5% وفقاً لموقع «انفيستينج» العالمي.