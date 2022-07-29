«الصحة» توضح ماذا تفعل حال إصابتك بفيروس كورونا.. خطوة بخطوة

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مع مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التى يجب اتباعها، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الطرق والإجراءات التي يجب القيام بها في حالة الإصابة بفيروس كورونا، ودعت المواطنين بعدم القلق مع العزل لمدة من 5 إلى 7 أيام وأخذ قسط من الراحة والنوم.

ماذا تفعل حال الإصابة بفيروس كورونا؟

وأوضحت الوزارة أنه يجب إرسال رسالة لرقم العزل المنزلي 1440، مع ضرورة شرب السوائل والمياه، مشيرة إلى ضرورة استخدام مخفضات الحرارة والمسكنات عند اللزوم فقط.

وأضافت الوزارة: «إذا شعرت بالأعراض التالية لا بد من التوجه على الفور إلى عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية».

أعراض فيروس كورونا

وحددت أعراض فيروس كورونا التي تتمثل في «صعوبة التنفس، انخفاض نسبة الأكسجين في الدم إلى 92%، الاضطراب في درجة الوعي، ارتفاع متواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لمخفضات الحرارة لمدة 48 ساعة».

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة في حال ظهور هذه الأعراض من خلال الخط الساخن 105، لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من مصادرها الرسمية.

وأكدت الوزارة على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.