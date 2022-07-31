بالأسماء.. مصرع 5 دهستهم سيارة نقل أثناء استقلالهم «توك توك» في دمياط

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بعد أن صدمتهم سيارة نقل أثناء استقلالهم مركبة «توك توك» على طريق «دمياط - كفر سعد».

وتلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر سعد، يفيد ورود بلاغ من النجدة بدهس سيارة نقل لـ«توك توك» على طريق «دمياط - كفر سعد».

أسماء الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص كانوا يستقلون الـ«توك توك»، ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي، وحُرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة كفر سعد، أن الضحايا الخمس هم عاطف محمد فريد، 22 سنة، وثناء فاروق الشيخ، 45 سنة، ودينا محمد سليمان سليمان، ومحمد سليمان سلامة، 46 سنة، وطفل مجهول الهوية.

إعادة فتح الطريق

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى فتح الطريق بواسطة رجال المرور والتحفظ على السيارة المتسببه فى الحادث.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة كفر سعد من إلقاء القبض على قائد السيارة النقل «تريلا» وجرى نقله إلى مركز شرطة كفر سعد.