القبض على صاحب فيديو «سحل كلب» في القاهرة الجديدة: كان مصابا وأنقذته

تمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على متهم بـ«سحل كلب» في القاهرة الجديدة، عقب تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تقييد أحد الأشخاص «كلب» بواسطة «حبل» وسحبه بالسيارة قيادته بالقاهرة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقطع فيديو ومشادة كلامية

ورصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وقائد إحدى السيارات لتقييد حيوان أليف «كلب» بواسطة «حبل» وسحبه بالسيارة قيادته بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة وإحداث إصابات به بغرض تسلية أطفاله.

بالانتقال لمحل الواقعة والفحص، تمّ التقابل مع شخصين مقيمان بذات المنطقة، وأفادا بتضررهما من قائد السيارة المشار إليه مقيم بذات المنطقة لارتكابه الواقعة.

المتهم مبررًا الواقعة: أنقذته من الكلاب الأخرى

وتمّ التوصل إلى المشكو فب حقه، وبسؤاله أقرّ أنَّه حال سيره بجوار محل إقامته تلاحظ له وجود أحد الكلاب الضالة مصاباً إثر تعدي الكلاب الأخرى بالمنطقة عليه فقيده لإبعاده عن المنطقة لإنقاذه من تعدي الكلاب عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تولت النيابة العامة إجراء التحقيقات.