وكيل «خطة النواب»: لا زيادة جديدة في أسعار السجائر أول أغسطس

يشهد سوق السجائر حالة من التخبط وسط تقلب الأسعار والبيع بأكثر من سعر، واختفاء بعض أنواع السجائر، إضافة إلى وجود قفزات كبيرة في الأسعار وصلت إلى 9 جنيهات في بعض الأنواع، وهو أمر غير مسبوق، وذلك منذ الزيادة الأخيرة التي فرضتها الشركة الشهر الماضي.

فوضى الأسعار تضرب سوق السجائر

وتمر أسعار السجائر بحالة من الفوضى منذ القرار الأخير لشركة الشرقية للدخان بزيادة أسعار السجائر، حيث تشهد أسعار كل الأنواع عدم استقرار غير مسبوق وازدواج في الأسعار، ويباع النوع الواحد بأكثر من سعر في نفس المنطقة، وعلى سبيل المثال تباع «سجاير إل إم» بأسعار 36 و37 و39 و40 جنيها، مع اختفاء بعض أنواع السجائر، وزيادة أصناف أخرى بمقدار 9 جنيهات.

موازنة النواب: الشركة تتحمل حالة التخبط في أسعار السجائر

وحمل المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، شركة الشرقية للدخان حالة التخبط، ووجود شائعة كل فترة بزيادة جديدة في الأسعار، ثم نفي تلك الشائعة، وهو ما يجعل الأمر متروكا في يد التجار، لذلك تتعدد أسعار النوع الواحد من السجائر.

لا زيادة جديدة في أسعار السجائر خلال أغسطس

وقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا زيادة جديدة في الأسعار ولم تفرض أي ضريبة جديدة على السجائر منذ عامين، مشيرا إلى أن مجلس النواب والبرلمان ليس له أي ولاية على شركة الشرقية للدخان أو قرارتها، وليس له أي علاقة بالزيادة الأخيرة، ولا يوجد أي قرار بفرض زيادات على السجائر، موضحا أن الانعقاد الماضي للمجلس لم يفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة خلال العامين الماضيين، وانتهت نسبة الزيادة المقررة للتأمين الصحي منذ 3 سنوات، ولا يوجد أي سند قانوني للزيادة.

الحرب الروسية الأوكرانية وراء الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر

وأرجع «عمر» قرار الزيادة الأخيرة في السجائر إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة، والأسعار العالمية أيضا، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم توحيد السعر وإحكام الرقابة على تنفيذ الأسعار التي أعلنتها الشركة، والحرص على توسيع توزيع الشركة مباشرة دون الوسطاء من تجار التجزئة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أصدرت خلال الساعات الماضية بيانا تنفي فيه أي زيادة للسجائر بنهاية شهر يوليو الجاري، موضحة أنه لا يوجد منشور بذلك، وأن المنشور المنتشر ومنسوب للشركة ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السجائر بدءا من أول أغسطس المقبل أو نهاية يوليو الجاري، مزورا ولم يصدر من الشركة.

كما شهد السوق أيضا بعض الأحداث والقرارات تأثرا بالأحداث العالمية، منها خروج شركة «بريتيش أمريكان توباكو»، التي قررت وقف عملياتها في مصر، ووقف استيراد وتصنيع منتجاتها في السوق المصري بشكل مفاجئ.