جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب برنامج الترجمة الألمانية

احتفلت جامعة سوهاج، بتخريج 150 طالبا وطالبة، الدفعة الثالثة من طلاب برنامج الترجمة الألمانية بكلية الآداب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، موضحا أن برنامج الترجمة الألمانية أُنشئ بنظام الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 5145 في أكتوبر 2017 والتحق به في بداية الأمر 52 طالبا وطالبة ثم بدأ في الازدياد حتى وصل عدد الطلاب به إلى ما يقرب من 650 طالبا.

الاستمرار في تنمية قدرات ومهارات الطلبة اللغوية

وفي كلمته، وجه الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لأولياء الأمور وأبنائهم الطلاب على تفوقهم وتميزهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم، موجهاً عدد من النصائح لهم أهمها الاستمرار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم اللغوية التي اكتسبوها أثناء الدراسة بعد التخرج، متمنياً لهم النجاح في حياتهم العملية القادمة ومستقبلاً أفضل.

كما قدم الدكتور محمود السيد مراد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، التهاني والتبريكات لجميع الخرجين وأولياء الأمور، متمنياً للخريجين دوام التوفيق والنجاح في الفترة القادمة والقدرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل، كما تم تكريم طلاب البرنامج وأولياء أمورهم.

تكريم الطلاب وأولياء أمورهم

وتحدث الدكتور ياسر عاطف عبدالله، منسق برنامج الترجمة الألمانية، عن برنامج الترجمة وأهدافه وسمات التميز فيه، وفرص العمل التي يمكن للخريجين الالتحاق بها بعد التخرج، موضحاً أن الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، ثم بتلاوة القرآن الكريم، واختتم الحفل بتكريم طلاب البرنامج وأولياء أمورهم.