وسائل إعلام هندية تكشف عن وفاة حالة مشتبه في إصابتها بـ«جدري القرود»

واصل فيروس «جدري القرود»، إثارته للرعب في عدد من الدول حول العالم، بعد إعلان منظمة «الصحة العالمية» في وقت سابق من يوليو الجاري، أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، فيما سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، 581.8 مليون إصابة.

وسائل هندية:الشخص يبلغ من العمر «22 عاما»

وأعلنت وسائل إعلام هندية، وفاة شخص يبلغ من العمر «22 عاما»، يشتبه في إصابته بفيروس «جدري القرود»، وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، إن الشخص، من ولاية «كيرلا»، وكان قادما من الخارج.

وفي وقت سابق، سجلت إسبانيا حالتي وفاة بـ«جدري القرود» والبرازيل حالة وفاة، لتصبحان، أول البلاد تعلنان عن وفيات جراء المرض، خارج قارة إفريقيا.

وأعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا داريا، أمس السبت، عن ثاني حالة وفاة بسبب «جدري القرود» في البلاد، بعد أول حالة تم تسجيلها، أمس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة «آل باييس» الإسبانية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، حذرت بأنه يمكن توقع المزيد من الوفيات المرتبطة بمرض «جدري القرورد» بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج قارة إفريقيا، وقالت كبيرة مسؤولي الطوارئ في المنظمة بأوروبا، كاثرين سمولوود، في بيان، إن الهدف يجب أن يكون وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا ووقف تفشي المرض.

وفي يوليو الجاري، أعلنت «الصحة العالمية»، أن «جدري القرود» يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

معظم حالات «جدري القرود» تشفى دون الحاجة للعلاج

وشددت سمولوود، على أنه في معظم حالات «جدري القرود» يشفى المرضى من دون الحاجة إلى العلاج، مشيرة إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت «منظمة الصحة العالمية»، تسجيل أكثر من 18000 حالة بـ«جدري القرود»، في جميع أنحاء العالم خارج قارة إفريقيا منذ بداية مايو الماضي، معظمها في أوروبا.

تسجيل 284 حالة حرجة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 73589 إصابة جديدة بـ «كورونا»، بينها 341 وافدة من الخارج، و20 حالة وفاة، ليصل مجموع الحالات إلى 19776050 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 25047 حالة وفاة.

74 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في الصين

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 284 حالة حرجة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 74 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 32 حالة في قوانجشي، و31 حالة في قانسو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وسجلت إصابات كورونا حول العالم، 581 مليونًا و804 ألفًا و304 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و419 ألفًا و97 حالة وفاة، بينما تعافى 551 مليونا و728 ألفا و637 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».