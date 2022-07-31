«التعليم العالي» تعلن عن جامعات جديدة ستبدأ في الدراسة هذا العام

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن قطاع التعليم العالي واحد من القطاعات الأساسية التي حظيت باهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن منظومة التعليم الجامعي في مصر على كل مستوياتها شهدت تطورا شاسعا على مدار 8 سنوات الماضية.

27 جامعة حكومية بعد انضمام 3 جامعات جديدة

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه تمت إضافة 3 جامعات حكومية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الجامعات الحكومية في مصر 27 جامعة بعد أن كانت 24 جامعة حتى عام 2014، وهو ما ترتب عليه تغطية كل المناطق الجغرافية في مصر في خدمات التعليم العالي.

10 جامعات تكنولوجية جديدة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه مع بداية العام الجامعي الجديد تم إضافة 10 جامعات تكنولوجية جديدة إلى منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية مسار جديد ومستحدث في هذه المنظومة.

6 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ولفت عبد الغفار إلى استحداث مسار آخر وهو فتح فروع لجامعات أجنبية في مصر، حيث يوجد 6 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستقبل الطلاب المصريين والوافدين.

11 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية ستبدأ بها الدراسة لأول مرة هذا العام

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الجامعات الأهلية التي انضمت لمنظومة التعليم العالي تقدم خدمة تعليمية بمستوى دولي، وهو جامعة سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العالمين الدولية والمنصورة الجديدة، إضافة إلى 11 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية ستبدأ بها الدراسة لأول مرة هذا العام بعدد من البرامج الدراسية.