أقسام كلية فنون تطبيقية 2022 وشروط القبول.. اعرفها والحق اختبارات القدرات

يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن أقسام كلية فنون تطبيقية 2022 وشروط القبول، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الساعات الجارية، تزامنا مع استمرار أداء اختبارات القدرات، داخل الكليات المختلفة، للطلبة المتقدمين للجامعات خلال العام الدراسي الجديد.

أقسام كلية فنون تطبيقية 2022

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أقسام كلية فنون تطبيقية 2022 وشروط القبول فيها، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تضم الكلية من الأقسام، التى تتمثل في: قسم الإعلان - قسم الطباعة والنشر- قسم الملابس الجاهزة - قسم الزخرفة - قسم الزجاج - قسم التصميم الداخلي والأثاث - قسم المنتجات المعدنية والحلي - قسم الغزل والنسيج).

وتشمل أقسام الكلية: قسم طباعة المنسوجات والصباغة - قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم - تصميمات العمارة الداخلية - تصميمات الديكور التنفيذية - هندسة المناظر - قسم تكنولوجيا تخصص الإسقاط الهندسي.

شروط القبول في كلية فنون تطبيقية

أقسام كلية فنون تطبيقية 2022 وشروط القبول، يهتم الطلاب بالبحث الدقيق عنها، لأن معرفتها بشكل واضح يساهم في تحديد اختياراتهم ورسم مستقبلهم، وهناك شرطين رئيسيين حددتهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للقبول في الكلية لهذا العام، أولهما: اجتياز الطالب امتحان القبول الذي تحدده الكلية هذا العام مع ظهور التنسيق، وثانيهما: أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، شعبة علمي «علوم - رياضة».

جدير بالذكر أن الوزارة، قد أعلنت عن أن القبول في كلية الفنون التطبيقية 2022، يقتصر على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، من الشعبة العلمية «كيمياء وفيزياء وأحياء»، والشعبة الهندسية «كيمياء وفيزياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية»، بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» من القسم العلمي، بجامعات حلوان وبني سويف ودمياط وبنها.