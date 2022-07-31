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توقف العمل بمحطة مياه «سنورس» بسبب العكارة.. اعرف المناطق المتأثرة

كتب:

سلامة عامر
12:41 م | الأحد 31 يوليو 2022
المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقف محطتي مياه سنورس 1 و2 التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن العمل لارتفاع العكارة نتيجة تطهير ترعة المأخذ بواسطة الري.

ضعف عام بـ«سنورس» و«جرفس» و«أبوعيطة»،

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنَّ توقف محطة مياه سنورس 1 و2 أدى إلى ضعف عام بمركز«سنورس» وقريتي «جرفس» و«أبوعيطة»، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تشغيل المحطة بعد زوال العكارة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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