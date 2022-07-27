قطع وإعادة ضخ مياه الشرب في 3 محافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام الشركات التابعه لها بمحافظات القليوبية ومطروح والفيوم، بقطع وإعادة ضخ المياه لبعض المناطق الواقعة في نطاق عملها، لمدد محددة على مدار اليوم الأربعاء.

مواعيد وأماكن قطع المياه بشبرا الخيمة

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنها قررت قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، بمنطقة شبرا الخيمة: «بيجام - عزبة عثمان - مدينة السعادة - أرض الجنينة - منشية عبد المنعم رياض - أم بيومي»، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعى الثانية ظهرا، لتنفيذ شركة مياه القاهرة، أعمال لحامات على خط 600 مم، بشارع أحمد عرابي.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى توفيرها سيارات مياه نقية صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

مواعيد ضخ المياه في مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه، اليوم، في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، كالآتي:

- منطقة العجارمة «مرتفع»، من الساعة 11 صباح اليوم، حتى 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة عمارات حسن علام، من الساعة 1 صباحا، حتى 6 مساء.

- منطقة خط عجيبة، من الساعة 7 صباحا، حتى 8.30 صباحا.

- المنطقة الرابعة، من الساعة 11 صباحا، حتى 5 مساء.

- منطقة عمارات كيلو 7، من 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساء.

- مواعيد ضخ المياه بمنطقة عمارات كيلو 3، من 11 عصرا، حتى الساعة 4 عصرا.

إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالفيوم

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه تم فتح المياه بخط مياه قطر 1000 مم زهر مرن، من طريق عزبة عاشور في مركز الفيوم، لافتة إلى وصول المياه للمناطق المتأثرة تباعا.