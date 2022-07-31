إخماد حريق بحظيرة مواشي في بني سويف دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على حريق شب داخل حظيرة مواشي، اليوم الأحد، بعزبة ماركو التابعة لمجلس قروي تلت بمركز الفشن جنوب المحافظة، ومنع امتداد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

حريق في حظيرة مواشي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد، ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق اندلع داخل حظيرة للماشية، بعزبة ماركو التابعة لمجلس قروي تلت بمركز الفشن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسبابها الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفعت إداراة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء على رأس قوات من الإدارة، إضافة إلى تواجد رجال الشرطة والمباحث بمكان الحريق، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها.

التحريات الأولية: لا إصابات أو خسائر بشرية

وتبين نشوب حريق داخل حظيرة للماشية خارج الحيز العمراني ملك للمواطن «سعيد.م.ع»، ما أسفر عن نفوق بقرة واحدة، وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

حرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.