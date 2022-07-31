أرخص ماركات السيارات المستعملة في مصر.. تبدأ من 70 ألف جنيه

على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الحديثة في الأونة الأخيرة، شهدت عمليات البيع والشراء إقبالًا كبيرًا على معرفة أسعار السيارات المستعملة بكافة الماركات المختلفة، خاصة ذات الاستعمال الخفيف.

وفي إطار المتابعة المستمرة من بوابة «الوطن»، بتوفير ما يبحث عنه القراء والمتابعين بشكل يومي، نستعرض من خلال التقرير التالي، عددًا من ماركات السيارات المستعملة الموجودة بالأسواق المحلية في جميع محافظات الجمهورية، التي تتراوح أسعارها بين 70 و200 ألف جنيه.

إقبال كبير على شراء السيارات المستعملة

وذلك وفقا لما أعلنه عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، منتصر زيتون، في تصريحات صحفية سابقة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى وجود حالة من الانتعاش الكبير والإقبال على شراء السيارات المستعملة من جانب المواطنين، نظرًا لأسعارها الاقتصادية التي تتناسب مع شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة التي تبدأ موديلاتها من 2005، كونها موفرة في الوقود، بالإضافة إلى عدم وجود مبالغة في أسعار قطع الغيار بكل موديل.

أسعار السيارات المستعملة

- ماركة هيونداي فيرنا موديل 2006، يتراوح سعرها بين 75 و100 ألف جنيه.

- نيسان صني موديل 1999، بين 70 ألف و100 ألف جنيه.

- مازدا 3 موديل 2013 ، يتراوح سعرها بين 160 و180 ألف جنيه.

- شيفروليه أفيو موديل 2008، يتراوح سعرها 80 و100 ألف جنيه.

- تويوتا كورولا موديل 2008 ، ويتراوح سعرها بين 170 ألف جنيه و200 ألف جنيه.

- إسبرانزا الصينية موديل 2009، يتراوح سعرها بين 80 ألف جنيه و95 ألف جنيه.

- سوزوكي سياز موديل 2015، يتراوح سعرها بين 160 و190 ألف جنيه بحسب حالتها.

- شيفروليه كروز موديل 2015، يتراوح سعرها بين 175 ألف جنيه و200 ألف جنيه.

- هوندا سيتي موديل 2013، يتراوح سعرها بين 150 و170 ألف جنيه.