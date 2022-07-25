تعرف على أسعار السيارات المستعملة أقل من 150 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:10 م | الإثنين 25 يوليو 2022
ميتسوبيشي
قال بكر محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، وذلك عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته أن أزمة التضخم في الأسعار العالمية أدت إلى رفع سعر الفائدة بالبنوك والشركات المالية، ما أدى إلى رفع أسعار السيارات الحديثة، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية وانتشار فيروس كورونا ورفع أسعار النقل والشحن بين الدول.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر ولا يتجاوز سعرها 150 ألف جنيه.
بريليانس FSV 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 124,000 جنيه
سوق السيارات اليوم فى مصر
هيونداي فيرنا 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق :120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 133,000 جنيه
فولكس فاغن جولف 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 112,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 133,000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق : 124,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة اليوم
شيفروليه أوبترا 2006
متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 128,000 جنيه
ميتسوبيشي اتراج 2014
متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه
اقل سعر للسايرة فى السوق : 112,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق : 138,000 جنيه
بى واى دى F3 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 131,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه
أقل سعر للسايرة فى السوق : 111,000 جنيه
أعلى سعر للسايرة فى السوق : 128,000 جنيه