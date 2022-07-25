تعرف على أسعار السيارات المستعملة أقل من 150 ألف جنيه

قال بكر محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، وذلك عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته أن أزمة التضخم في الأسعار العالمية أدت إلى رفع سعر الفائدة بالبنوك والشركات المالية، ما أدى إلى رفع أسعار السيارات الحديثة، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية وانتشار فيروس كورونا ورفع أسعار النقل والشحن بين الدول.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر ولا يتجاوز سعرها 150 ألف جنيه.

بريليانس FSV 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق : 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق : 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 124,000 جنيه

سوق السيارات اليوم فى مصر

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق :120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 133,000 جنيه

فولكس فاغن جولف 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق : 112,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 133,000 جنيه

سكودا اوكتافيا A4 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق : 124,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم

شيفروليه أوبترا 2006

متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 128,000 جنيه

ميتسوبيشي اتراج 2014

متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه

اقل سعر للسايرة فى السوق : 112,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق : 138,000 جنيه

بى واى دى F3 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق : 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 131,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق : 121,000 جنيه

أقل سعر للسايرة فى السوق : 111,000 جنيه

أعلى سعر للسايرة فى السوق : 128,000 جنيه