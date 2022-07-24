أسعار السيارات المستعملة في الأسواق أقل من 115 ألف جنيه

شهد سوق السيارات ركودا في عمليات البيع والشراء، بسبب تذبذب الأسعار، حيث قال بكر علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أزمة الرقائق الإلكترونية، سبب عدم استقرار أسعار السيارات عالميا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، وهي كما يلي:

أسعار السيارات المستعملة

جيلي أجراند 7 - 2014: متوسط سعر السيارة في السوق 101,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 86,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 114,000 جنيه.

لادا جرانتا 2016: متوسط سعر السيارة 101,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 90,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 114,000 جنيه.

سوزوكي فان تومنايا 2016: متوسط سعر السيارة 101,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 90,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 114,000 جنيه.

بروتون جين 2 - 2008: متوسط سعر السيارة 102,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 92,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 109,000 جنيه.

بريليانس FSV 2011: متوسط سعر السيارة في السوق 102,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 90,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 109,000 جنيه.

سيات أبيزا 2006: متوسط سعر السيارة في السوق 103,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 100,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 106,000 جنيه.

أسعار السيارات اليوم

كيا بيكانتو 2007: متوسط سعر السيارة في السوق 103,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 86,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 114,000 جنيه.

بروتون ساجا 2011: متوسط سعر السيارة 103,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 95,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 105,000 جنيه.

بروتون ساجا 2013: متوسط سعر السيارة 103,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 98,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 114,000 جنيه

كيا سبكترا 2002: متوسط سعر السيارة في السوق 104,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 100,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 109,000 جنيه.

رينو سانديرو 2011: متوسط سعر السيارة في السوق 104,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 90,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 112,000 جنيه.

فولكس فاغن باسات 1999: متوسط سعر السيارة في السوق 105,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 95,000 جنيه، أعلى للسيارة في السوق 114,000 جنيه.

سيتروين C4 2007: متوسط سعر السيارة في السوق 105,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 100,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 114,000 جنيه.