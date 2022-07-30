بروتوكول كورونا لكبار السن في مصر.. ما الذي يجب فعله وقت الإصابة؟

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إنه يجب على كبار السن أن يحافظوا على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ظهور الموجة، مشددة على ضرورة الحصول على لقاح كورونا المحدد لهم من قبل وزارة الصحة.

وأضافت «نهلة»، لـ«الوطن»، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر والسرطان والقلب، المتابعة مع الطبيب أولا بأول قبل الحصول على أي لقاحات.

فحوصات دورية

وأكدت استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، أنه يجب على كبار السن في ظل الجائحة السادسة لكورونا عمل تحاليل وفحوصات كل 6 أشهر، مشددة على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة نظراً لانتشار الفيروس بها، وعند الشعور بالتعب أو إرهاق شديد في الجسد وارتفاع درجة الحرارة يعزل المريض نفسه في المنزل ويعالج الأعراض من خلال المتابعة مع الطبيب، مشيرة إلى أنه إذا لم تختفِ الأعراض بعد 5 أيام واستمرت درجة الحرارة في الزيادة يجب على المريض الذهاب فوراً إلى المستشفى.

ماذا يفعل كبار السن عند مخالطة المصابين؟

وأوضحت «عبد الوهاب» يجب على كبار السن إذا حدث اختلاط بينهم وبين أحد من أفراد أسرتهم مصاب بكورونا، أن يتجنبوا أي اختلاط يحدث بينهم، وعند دخوله للمنزل ينظف يديه ويعقم نفسه ذاتياً ويتجنب الجلوس معه، ويستخدم الأشياء التي لا يستخدمها الشخص المصاب، وإذا كان هناك حالة تستدعي التعامل مع المصاب لظروف خاصة، فيجب عندئذ اتخاذ العديد من الإجراءات، وهي كالآتي ارتداء 2 كمامة، والابتعاد عن المصاب بمسافة آمنة وعدم الجلوس معه في مكان بدون وجود التهوية اللازمة، وبعد ذلك إذا شعر كبار السن بحدوث أي أعراض فيجب عليهم فوراً التعرض للأشعة الشمسية في كل يوم بمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.