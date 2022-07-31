«مياه الإسكندرية» تتابع عدادات 7 مناطق بعد شكاوى القراءات العشوائية

شهدت الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، حالة من الاستياء بين عدد من المواطنين بسبب قيمة فواتير مياه الشرب التي يتم تحصيلها منهم، الأمر الذي أرجعوه إلى القراءات العشوائية وسط غياب الكشافين المنوط بهم قراءة العداد، ما تبعه استجابة شركة المياه من خلال إجراء متابعة لمطابقة قراءات العدادات من قبل الكشافين مع طبيعة العداد.

مطابقة القراءات على الطبيعة

وقالت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إنه من منطلق حرص الشركة على صحة القراءة التي يتم محاسبة العملاء عليها تم تكليف من المهندس رئيس مجلس الإدارة بعمل مطابقة للقراءات على الطبيعة، للتأكد من صحة القراءة وعمل اللازم.

وأضافت شركة مياه الشرب، في بيان لها اليوم، أنه بناء على ذلك التكليف قامت إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ ذلك بمناطق مختلفة وعشوائية بـ7 مناطق عبر فروع «الرمل والمندرة وسيدي بشر والنزهه ومحرم بك والبلد والإبراهيمية».

شكاوى المواطنين من عدم قراءة عداد المياه

وتبع ذلك المنشور شكاوى أخرى من المواطنين الذين أكدوا غياب الكشف الحقيقي لعداد المياه، ما يضرهم ماليا من خلال وضعهم بعد ذلك في شرائح مرتفعة.

هناء الصاوي، إحدى أبناء الإسكندرية، شكت من غياب قراءة العداد، قائلة: «للأسف مافيش حد بياخد قراءة عداد، كلهم أرقامهم وهمية، وفيها ظلم للناس».

من جهته، عقّب محمود السيد، أحد المواطنين قائلا: «مفيش حد بييجى ياخد القراءة إلا كل فترة، وحتى لما بييجى ياخدها بنلاقيها غير اللي في العداد، وأما ييجى الوصل وقعدنا اكتر من سنة بندفع نفس المبلغ كل شهر، وبقالهم 3 شهور بيزودوا عشوائي، وأما عملنا شكوى اتصلوا وقالوا غيروا مكان العداد».