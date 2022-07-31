مواعيد سيارات خدمة عملاء «مياه الإسكندرية» في أغسطس وأماكن تواجدها

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة، خلال أول 10 أيام من شهر أغسطس المقرر بدءه غدا، وذلك عبر 5 مناطق حيوية مقسمة على 3 قطاعات غرب ووسط وشرق، في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

عربات خدمة العملاء للتسهيل على المواطنين

وبحسب ما أعلنته شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس، فقد تم توزيع السيارات الثلاثة على 5 مناطق بمواعيد عمل مختلفة وذلك للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن سيارات مياه الشرب في الإسكندرية خلال أغسطس

️- سيارة شرق: امام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحا لـ 8 مساء.

- سيارة وسط: أمام فندق امون في منطقة المنشية من 9 صباحا لـ 2 ظهرا، ومن ثم في بشاير الخير 2 بجوار قسم شرطة كرموز من 3 عصرا لـ 8 مساء.

- سيارة غرب: مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان من 10 صباحا لـ 3 عصرا، ومن ثم أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا لـ 9 مساء.

أرقام تواصل مع سيارات مياه الشرب في الإسكندرية

- التواصل مع سيارة شرق 0127591800.

- التواصل مع سيارة وسط 01275918001.

- التواصل مع سيارة غرب 01275918003.

خدمات سيارات مياه الشرب

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

- كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وكذلك فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.