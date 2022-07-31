الري: تأهيل 1201 ترعة بأطوال 4146 كيلو مترا في مراكز «حياة كريمة»

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الري: نشارك بشكل محوري في أعمال «حياة كريمة»

وأكد الدكتور عبدالعاطي أنّ الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

عبد العاطي: أجهزة الوزارة تنفذ مشروعات تأهيل الترع

وأوضح عبدالعاطي أنّ أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» في نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف أنّه يجرى تأهيل 1201 ترعة بأطوال 4146 كيلومتر بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها نحو 2393 كيلومترا، وجارٍ العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1754 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتي حماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان، وجارٍ العمل بـ4 عمليات؛ للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة.

تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية في الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح عبدالعاطي أنّ الوزارة دبرت 108 قطع من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 216 ألف متر مربع بمحافظات «سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ»، لإقامة عدد 119 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل «مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف».

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب 13 قطعة ثم المراكز الطبية 8 قطع، المواقف النموذجية 6 قطع، المدارس 5 قطع، الأسواق الحضرية 5 قطع، الوحدات البيطرية 4 قطع، وحدات الإسعاف وملاعب ومحطات معالجة الصرف الصحي 3 قطع لكل منها، الجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية (2 قطعة لكل منها).

وزير الري: متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ المشروعات

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية، تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.