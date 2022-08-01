زيادة عدد الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان إلى 85 بداية من اليوم

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان سترتفع بداية من اليوم الاثنين لتبلغ نحو 85 فندقا بسبب بدء التدفقات السياحية الوافدة للأقصر من مختلف دول العالم خلال شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن عدد الفنادق العائمة خلال الشهر الجاري بلغت نحو 70 فندقا.

زيادة عدد السياح الوافدين للأقصر الشهر المقبل

وأضاف لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر ستبدأ في الارتفاع خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن عدد رحلات الطيران الشارتر الوافدة إلى مطار الأقصر سترتفع بنسبة 40% عن الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العديد من الدول المصدرة للسياح للأقصر حاليا مثل اسبانيا وفرنسا وأمريكا ستزيد من عدد رحلاتها بداية من الشهر المقبل.

إسبانيا ترفع عدد رحلاتها للأقصر بداية من اليوم

وأشار إلى أن شركات السياحة الإسبانية قررت زيادة عدد رحلاتها إلى الأقصر خلال الشهر المقبل لتصبح 6 رحلات أسبوعيا، كما سترفع فرنسا عدد رحلاتها إلى المحافظة لتكون 3 رحلات أسبوعية، موضحا أن شركات السياحة الأمريكية قررت أيضا رفع عدد رحلاتها إلى الأقصر بداية الشهر المقبل.

وأوضح أن هناك العديد من دول العالم ستبدأ أيضا تسيير رحلات إلى الأقصر بداية من الشهر المقبل مثل كوريا الجنوبية واليابان، لافتا إلى أن معدلات الحركة السياحية ستستمر بتلك المعدلات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل على أن تبدأ في الارتفاع بداية من شهر أكتوبر وحتى نهاية الموسم السياحي الشتوي، مشيرا إلى أن الشتاء المقبل سيشهد توافد أعداد جيدة من السياح للأقصر من مختلف دول العالم.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن موسم الشتاء المقبل سيكون من أعلى المواسم بالنسبة للحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية والاتفاقات التي أبرمتها العديد من شركات السياحة الأجنبية لجلب سياح للأقصر.