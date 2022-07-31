خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي الصف الأول الثانوي 2023/2022

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، على مؤشر البحث جوجل، على خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي الصف الأول الثانوي، للتقديم للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كود الطالب بالرقم القومي الصف الأول الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي كالتالي:-

- الدخول على رابط الحساب المدرسي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار «حساب المعلم - حساب الطالب».

- إدخال الرقم القومي «فى حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة».

- كتابة البيانات والمحافظة التابع لها الطالب وتحديد نوعه إذا كان «ذكر - أنثى».

- الضغط على التحقق من البيانات.

التقديم للصف الأول الثانوي 2022/2023

وفي نفس السياق، أصدرت عدد من المديريات التعليمية تعليمات هامة للإدارات التعليمية بشأن التقديم للصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجديد، مؤكده على عدم مطالبة أولياء الأمور في أثناء التقدم بالملفات الالتحاق بالمدرسة، بطوابع البريد، لعدم وجود أي تعليمات أو قرارات من وزارة التربية والتعليم تجيز ذلك.

وقالت المديريات التعليمية في تعليماتها للإدارات التعليمية، إنه لولي الأمر الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الحرية الكاملة في شراء ملفات الالتحاق من أي مكان، دون إجبار أو توجيه لمكان معين، مؤكده على عدم المطالبة بشهادات ميلاد كمبيوتر حديثة بملفات التقديم، لعدم وجود أي تعليمات بذلك.

وأشارت المديرية، أن الدمغات الخاصة «بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ونقابة المهن التعليمية وتنميه الموارد» تلصق على طلبات الالتحاق، طبقا لكل مرحلة محددة.