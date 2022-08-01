سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 1-8-2022 في مصر

تبحث الأمهات دائمًا عن تقديم أطباق مختلفة للصغار وكذلك أفراد الأسرة، تكون غنية بالبروتين والكالسيوم الذي يمكن الحصول عليهما من مصادر كثيرة ومختلفة، ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن سعر طبق البيض اليوم، عبر محركات البحث، حتى يتمكن شراء ما يحتجن إليه.

واليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس من عام 2022، وفي إطار بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم.

سعر كرتونة البيض اليوم

«أسعار البيض في الأسواق المصرية تشهد استقرارًا بعد الانخفاض الذي حدث خلال الأيام الماضية، وسعر طبق البيض الأحمر اليوم الإثنين يتراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا»، وفق حديث عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

وأكد رئيس الشعبة، أنَّ سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين يصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا، كما أنَّ سعر طبق البيض الأبيض اليوم 1 أغسطس الجاري، الذي يتضمن 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وفي الأسواق المحلية كسوق سليمان جوهر وغيرها، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين نحو 74 جنيهًا، فيما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي ليصل إلى 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الإثنين بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام، تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الموافق 1 أغسطس بين 85 و100 جنيه، جاء سعر الأجنحة اليوم بين 25 و35 جنيهًا، جاء سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.