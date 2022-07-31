سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 31-7-2022 في مصر

مصادر كثيرة ومختلفة ومتنوعة يمكن الحصول منها على ما يحتاجه الجسم من الكالسيوم، عن طريق تناولها، ولذلك يعد البيض من أهم المصادر الغنية بهذا العنصر، ما يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن سعر طبق البيض اليوم، عبر محركات البحث، حتى يستطيعوا شراء ما يحتاجون إليه.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق البيض اليوم الأحد الموافق 31 يوليو من عام 2022، وفق حديث عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار البيض في الأسواق المصرية تشهد استقرارا بعد الانخفاض الذي حدث خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأحد يتراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا.

وأوضح «السيد» أنَّ سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد يصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا، كما أنَّ سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأحد، الذي يتضمن 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، في الأسواق، 74 جنيهًا، فيما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي ليصل إلى 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.