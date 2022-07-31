أسعار الذهب العالمي تسجل ارتفاعا بنسبة تقترب من 10%

حققت أسعار الذهب العالمي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى نحو 1760 دولارًا للأوقية خلال تعاملات أمس، مرتفعًا للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بنسبة 9.73%، حيث دفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السلبية الأسواق إلى تقليص التوقعات المتفائلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوكس».

انكماش الاقتصاد الأمريكي

وقاللت البيانات المرسلة إن انكماش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، أثار مخاوف الركود ورفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث تم إصدار البيانات بعد يوم من قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في خطوة متوقعة على نطاق واسع.

أسعار الذهب عالميا

وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم أنه من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة اعتمادًا على تدفق البيانات، وفي غضون ذلك، لا تزال أسعار الذهب في طريقها للانخفاض للشهر الرابع على التوالي، بعد أن واجهت ضغوطًا مستمرة منذ منتصف مارس من ارتفاع عائدات السندات والدولار الأمريكي.

ووصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند مستوى 1707.12 دولار أمريكي أونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم التداول عند 1650.32 في غضون 12 شهرًا.