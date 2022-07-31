WATCH IT توفر 4 أفلام كوميدية جديدة لمتابعيها.. أبرزها «الغسالة»

أعلنت منصة WATCH IT عرض مجموعة من الأفلام الجديدة حصريا قبل طرحها على الشاشات التلفزيونية، لمشاهديها والمشتركين بها، حيث توفر المنصة فيلم «شاومينج»، وهو فيلم كوميدي من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأحمد سلطان، وتوني ماهر، وحامد الشراب، وإخراج شادي أبو شادي، وتأليف أشرف حسني، وإنتاج وليد تمام.

فيلم «الغسالة» و«عفريت ترانزيت» على منصة «WATCH IT»

كما توفر منصة WATCH IT فيلم الغسالة، وهو من النوع الكوميدي، من إنتاج شركة سينرجي فيلمز ‏ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، بطولة الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد ‏ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وتأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.

وتعرض المنصة فيلم عفريت ترانزيت، وهو من النوع الكوميدي، إخراج ياسر هويدي، بطولة بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمود الليثي.

«إنت حبيبي وبس» متوفر على المنصة

وتعرض منصة WATCH IT أيضا فيلم «إنت حبيبي وبس»، وهو من النوع الكوميدي من إخراج أحمد البدري، وتأليف سيد السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة محمود الليثي، وبوسي، ومحمد ثروت، وصافيناز.