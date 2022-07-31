غرفة المنشآت السياحية: إيراداتنا ارتفعت 40% خلال النصف الأول من 2022

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ إيرادات المطاعم والمنشآت السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنحو 40% عما كانت عليه خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح أنَّ المطاعم السياحية بدأت في تحقيق هامش ربح جيد بداية من عام 2022، وذلك بعد أن سجلت إيراداتها تراجعًا ملحوظًا خلال عامي 2020 و2021 وذلك خلال فترة جائحة كورونا، التي ضربت العالم خلال الشهور الأخيرة من عام 2019.

إيرادات عام 2019 الأعلى

وأضاف «منصور» لـ«الوطن» أنَّه بالرغم من أنَّ الإيرادات التي تمّ تحقيقها خلال النصف الأول من العام الجاري كانت جيدة للغاية، فضلًا عن نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات بالمطاعم والمنشآت السياحية، فإنَّه لا يمكن مقارنتها بذات الفترة من عام 2019، التي شهدت تحقيق المطاعم لإيرادات غير مسبوقة، فضلًا عن وصول متوسط الإشغال خلال تلك الفترة إلى نحو 85%.

زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية

وأشار إلى أنَّه بداية من غد الإثنين ستبدأ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية في الارتفاع لا سيما الوافدة من المملكة العربية السعودية، وهو ما يسهم فى زيادة نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية خاصة أن غالبية رواد المنشآت والمطاعم السياحية خلال الصيف هم من السياح العرب.

ونوه إلى أنَّ نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى ستتأثر سلبًا بنهاية شهر سبتمبر المقبل وذلك لعودة السياح العرب لبلدانهم بعد انتهاء أجازات الصيف.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنَّ الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة في نسب إقبال الرواد على المطاعم السياحية الموجودة بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، وذلك بسبب زيادة الحركة السياحية الوافدة من الخارج، لا سيما من الدول الأوروبية خلال الشتاء، وذلك في مقابل تراجع نسب الإقبال على المطاعم الموجودة بمحافظتي الجيزة والقاهرة.