سمية الخشاب تشكر جمهور الإسكندرية بعد تكريمها

توجهت الفنانة سمية الخشاب، بالشكر إلى إلى جمهور محافظة الإسكندرية، والمحافظ بعد تكريمها، أمس، تزامنا مع العيد القومي الـ70 لعروس البحر المتوسط، وسط حضور جماهيرى كبير، وتسلمت درع التكريم من المحافظ.

وكشفت سمية الخشاب، عن تكريمها من خلال مشاركتها لجمهورها بعدد من الصور الخاصة من التكريم، وعلقت عليها قائلة: «عيد الميلاد الـ70 لعروس البحر المتوسط ومسقط رأسي الاسكندرية، كل الشكر والتقدير لمحافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف على تكريمي بدرع المحافظة».

تكريم سمية الخشاب

كما حرصت سمية الخشاب، على توجيه الشكر لكل أهلها وجمهورها من مدينة الإسكندرية، الذين حرصوا على استقبالها، إذ قالت: «كل الحب لأهلي وجمهوري اللي استقبلوني، وفرحوا بيا من قلبهم، كل سنة وأنتم طيبين».

يذكر أن محافظة الاسكندرية، كانت نظمت احتفالية كبرى مساء أمس السبت، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة على خشبة مسرح سيد درويش، التابع لدار الأوبرا المصرية، بحضور محافظ الاسكندرية وعدد من القيادات، وكذلك عدد من الشخصيات الفنية، كان على رأسهم الفنانة سمية الخشاب ومها أحمد.

ومنحت سمية الخشاب ومها أحمد درع تكريم من المحافظة، وخلال الاحتفالية حرص المحافظ على توجيه كلمة خاصة، بأن مدينة الاسكندرية هي عروس البحر المتوسط، رغم أنف الحاقدين وستظل.

آخر أعمال سمية الخشاب

يذكر أن من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة سمية الخشاب مسلسل موسى، الذي شاركت فيه بجانب محمد رمضان وهبة مجدي وتارا عماد وعارفة عبد الرسول ومنذر رياحنة وسيد رجب وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.