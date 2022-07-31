تكريم سمية الخشاب ومها أحمد في احتفالية العيد القومي الـ70 للإسكندرية

نظمت محافظة الإسكندرية مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسكندرية لعام 2022 تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدار الأوبرا «سيد درويش» وسط حضور العديد من القيادات المهمة وبمشاركة فريق جوانا الرسمي لمحافظة الإسكندرية وكورال غنوة أطفال، وبحضور وتكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم سمية الخشاب ومها أحمد.

الشريف: فخور بالإسكندرية رغم أنف الحاقدين

هنأ محافظ الإسكندرية أهالي الإسكندرية بمناسبة عيد الإسكندرية القومي رأس السنة الهجرية، مضيفا أنه يفخر بمدينة الإسكندرية وجمالها «رغم أنف الحاقدين»، متابعا أنها «عروس البحر الأبيض المتوسط وهتفضل عروس البحر الأبيض المتوسط».

فقرات احتفالية الإسكندرية

وبدأت احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسكندرية بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئة مريم محمد، تلاها عرض غنائي للفنان أحمد شيبة متحدثا عن امتنانه لمدينة الإسكندرية وقربها لقلبه، وفي نهاية عرضه كرمه اللواء محمد الشريف.

وشارك في الاحتفالية أيضا كورال جوانا، الفريق الرسمي لرعاية المواهب بمحافظة الإسكندرية، مقدمين عرضا عن الإسكندرية القديمة بالزي السكندري القديم بقيادة المايسترو شريف ياسر.

كما تم تقديم عرض تمثيلي عن الإسكندرية القديمة وأساس كلمة الإسكندرية المنسوبة للإسكندر الأكبر، واستكمل العرض سرده للشخصيات التراثية كالقديس مرقس والإسكندر الأكبر وتاريخ المدينة، وجاء العرض موضحا قيمة المسيحية في مصر، مؤكدا على الوحدة الوطنية التي يتحلى بها جميع المصريين، ثم عرض غنائي شعري بعنوان «حواديت الإسكندرية.. أنا الإسكندرية الصبية»، وأخيرا جاء كورال ـطفال غنوة مقدمين باقة من الأغاني الوطنية و تراث عروس البحر الأبيض.

من جهتها، أثنت الفنانة سمية الخشاب، على دعوتها للحفل كون الإسكندرية موطنها والتي أثرت فيها فنيا واثقلت موهبتها.

فيما عبرت الفنانة مها أحمد، على سعادتها بالتواجد في الإسكندرية وسط من تعشقهم، مؤكدة أن الإسكندرية «أم الفنون».

و حضر الاحتفالية العديد من الفنانين والمطربين و عدد من قيادات الإسكندرية الهامة كالسيد مدير امن المحافظة ورئيس المنطقة الشمالية وشهدت الاحتفالية تفاعلا من جميع الحضور مع جميع العروض المقدمة.