المنشآت السياحية: الغلق عقوبة المطاعم التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغلق هو عقوبة المطاعم والمنشآت السياحية التي يثبت عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع ارتفاع نسب الإصابات بشكل جزئي خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن الغرفة شددت على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، موضحا أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات.

لجان وزارة السياحة التفتيشية

وأضاف لـ«الوطن» أنه فى حال أثبتت لجان وزارة السياحة والآثار عدم تطبيق المنشآت والمطاعم السياحية للإجراءات الاحترازية فإنها تقوم بتحرير مخالفة للمنشأة وإغلاقها وإيقاف المدير المسؤول مع توقيع غرامة مالية، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية المقررة حاليا هي ارتداء كافة العاملين بالمنشآت السياحية للكمامة طوال فترة تواجدهم بالعمل، إضافة إلى قياس درجة الحرارة لكافة الرواد والعاملين قبل دخولهم للمنشأة، علاوة عن توفير المطهرات والمعقمات وأدوات النظافة بكثرة داخل المنشآت السياحية.

استقبال الرواد بكامل الطاقة الاستيعابية

وأشار إلى أن المطاعم تعمل حاليا فى استقبال الرواد وفقا لكامل الطاقة الاستيعابية الخاصة بها، موضحا أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية يهدف في الأساس إلى تجنب إصابة العاملين بالمنشآت السياحية والرواد بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري تراوح ما بين 75 إلى 80%.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، حذرت المطاعم من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات وتحورات فيروس كورونا، في ظل تصاعد الإصابات بالفيروس، وتكرار تحذيرات الجهات الصحية العالمية والمحلية من تنامي أعداد الإصابات بالفيروس.